Nu bliver det dyrere at køre uden billet

Kontrolafgiften tager derfor et ordentligt hop opad, fordi den ikke har været reguleret siden 2011. Nu bliver den reguleret, så den svarer til den prisudvikling, der har været på billetterne siden 2011. Altså fra 750 til 1.000 kroner.

Den præventive effekt

»Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen. Kontrolafgiften skal gerne virke præventivt, så alle kunder husker at købe billet, når de rejser med Midttrafik,« fortæller meddelelsen.