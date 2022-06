25-årig kvinde og marsvin evakueret af brandvæsnet

Onsdag kl. 23.52 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var brand i en lejlighed på 5. sal på Illerupvej i Aarhus N, fremgår det af døgnrapporten. Lejlighedens beboer, en 25-årig kvinde, var gået i seng og blev vækket af, at nogle forbipasserende ringede på dørtelefonen, da de havde set, at der kom røg ud fra lejligheden. Kvinden reagerede ikke på det i første omgang, men da dørtelefonen blev ved med at ringe, ville hun undersøge det nærmere, og da hun åbnede døren ind til stuen, kunne hun se, at der var fyldt med røg.