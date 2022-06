18 sigtelser på Samsø

En af de andre sigtede var en 54-årig mandlig bilist, der tirsdag kl. 16.54 blev standset på Smedegade i Tranebjerg. Det viste sig, at manden havde røget for meget hash, og at han i øvrigt var frakendt førerretten, så han blev sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. Bilen havde han lånt af en bekendt, som derfor fik en sigtelse for at have overladt førerretten til en person uden kørekort.

Sigtelserne fordelte sig på:

1 x spirituskørsel

1 x narkokørsel