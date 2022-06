70.000 så ”Hobbitten” rejse ud fra Moesgaard

Også godt for Moesgaard

»”Hobbitten” er også en god historie for os,« siger direktør på Moesgaard Museum Mads Kähler Holst. Det giver ikke nødvendigvis mange flere gæster på museet, men det giver museet en synlighed og travlhed i caféen, mener han.

»Begivenheden giver os synlighed på et andet plan. Den giver et billede af, at Moesgaard Museum er meget andet end et museum – et sted, hvor der foregår mange andre ting.«