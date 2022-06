Borgermøder om havneudvidelse udskudt til september og november

Debatten om havneudvidelsen bunder i et forslag til en udvidelse af Aarhus Havn på ca. 100 hektar. Forslaget har været i offentlig høring, og det resulterede i over 1.600 høringssvar, hvoraf størstedelen er modstandere af projektet.

For at sikre en god borgerinddragelse er processen forlænget med en række temamøder for interessenter og borgermøder for alle borgere. Efter møderne er det forventningen, at der kan træffes en beslutning i byrådet sidst på året.