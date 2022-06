Aggressiv mand endte natten i detentionen

Da de blev bedt om at oplyse deres identitet råbte de op og skabte sig, men de to af dem, på 30 og 39 år, lod sig dog til sidst registrere.

Den tredje, en 37-årig mand, nægtede at oplyse navn og fødselsdato og råbte skældsord efter betjentene. Han blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af retsplejeloven og for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

I forbindelse med anholdelsen gjorde den 37-årige mand kraftig modstand og sparkede ud efter betjentene. Han blev derfor også sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.