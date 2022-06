MacBook og el-løbehjul stjålet og fundet igen

Via computerens sporingsenhed kunne medarbejderen se, at den befandt sig på en adresse i Aarhus V. Medarbejderen tog selv hen til adressen, hvor han afventede politiet. I lejligheden traf betjentene en 42-årig mand, der havde den forsvundne MacBook liggende på køkkenbordet.

Manden var ikke identisk med ham, som medarbejderen havde set stikke af på el-løbehjulet, og han forklarede da også, at han blot skulle formatere computeren for en bekendt og ikke vidste, at den var stjålet.

Han blev derfor sigtet for hæleri. Onsdag morgen kl. 08.54 blev politiet atter kontaktet af medarbejderen, der oplyste, at det stjålne el-løbehjul i mellemtiden var blevet leveret tilbage. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.