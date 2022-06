Politibetjent spottede stjålet handicapscooter på vej hjem

Han kunne ikke redegøre for, hvordan han var kommet i besiddelse af handicapscooteren, og han blev derfor anholdt og sigtet for brugstyveri.Ved nærmere undersøgelse af handicapscooteren viste det sig, at det var den, der dagen forinden var meldt stjålet. Ejeren blev derfor kontaktet og blev orienteret om, at han nu kunne hente den på politigården i Grenaa.