Novo Nordisk Fondens Challenge Programme giver 57 mio. kr. til et nyt center for plasticforskning på Aarhus Universitet, oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

Målet for forskningscentret er at udvikle skånsomme metoder til at nedbryde plastic, for hård plast er en presserende trussel mod det globale samfund, og hvert år produceres der 300 millioner tons plastic på verdensplan.