Mandag blev en skovbegravelsesplads indviet i Vejlskoven, der ligger syd for Odder. Her kan kommunens borgere for fremtiden blive begravet under trætoppene, fremgår det af en pressemedddelelse fra kommunen.

»Man kan næppe forestille sig et smukkere sted at blive begravet end her blandt træerne i Vejlskoven. Om det er nu, hvor det hele står i forskellige nuancer af grønt eller senere på året, hvor nuancerne er brunlige, så er stedet her et smukt og fredeligt sted. Derfor er det også en stor glæde for mig som borgmester og for hele Odder Kommune, at vi nu endelig kan indvie en begravelsesplads her i skoven,« sagde borgmester Lone Jakobi (S) ifølge meddelelsen ved indvielsen.