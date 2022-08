For 100 år siden var Skåde en lille, hyggelig landsby. Sådan et sted, hvor alle kendte alle, og hvor arbejdet, forretningerne og kulturen fandtes i det lokale. Storbyens jag var for »dem inde fra Aarhus af«, for lidt længere sydpå nød man stadig freden og roen ved den landlige idyl.

Men i takt med at Aarhus fik vokseværk, krøb den store havneby gradvist tættere på småbyerne i oplandet, og i dag er de synlige grænser så godt som udvisket. Storbyen har helt opslugt landsbyerne, der nu kaldes forstæder, og med det forsvandt en del af den identitet, der gjorde Skåde og de andre småbyer til ”noget andet” end Aarhus.