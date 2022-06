46-årig ville bruge stjålne dankort

Dem fandt betjentene, da de visiterede ham, og da kortene tilhørte to kvinder, blev den 46-årige sigtet for bedrageri ved at have købt varer og mad med kortene. Det viste sig, at kreditkortene var blevet stjålet ved et indbrud i en bil natten til søndag i Aarhus, og den 46-årige blev derfor også sigtet for tyveri. Under visitationen af 46-årige fandt patruljen en syl i lommen, og det kastede en sigtelse for overtrædelse af våbenloven af sig.