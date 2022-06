Borgers reaktion førte til anholdelser 

En kvik borger reagerede hurtigt, da han natten til mandag kl. 3.15 hørte en rude blive knust og så tre mørkklædte mænd luske rundt ved et autoværksted på Søren Frichs Vej i Åbyhøj, fremgår det af døgnrapporten. Han kontaktede straks politiet, og ganske kort tid efter kom en patrulje til stedet.

Patruljen traf tre mørkklædte mænd, der stod ved en bil, der holdt tæt på adressen. Mændene havde svært ved at forklare, hvad de lavede der midt om natten, og betjentene visiterede dem og ransagede bilen. I bilen lå et koben, og ud over en knust rude i autoværkstedet, var der også opbrudsmærker på en dør ind til værkstedet.