10 spørgsmål til direktøren: Hvordan kunne et af landets førende hospitaler ende i møgsagen med for mange amputationer?

Og patienter, som føler sig bekræftet i, at de ikke er blevet behandlet korrekt i Region Midtjyllands sundhedsvæsen.

Det er lidt over to måneder siden, at sagen om amputationer, der muligvis kunne være undgået med mere forebyggende behandling, og beretninger fra berørte personer, ramte landets medier.

Derfor har JP Aarhus sat direktøren for Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, stævne for bl.a. at få svar på, hvordan et af landets mest specialiserede hospitaler kan havne i så alvorlig en sag, hvad den betyder for hospitalets renommé, og hvordan han ser sit eget ansvar i sagen.