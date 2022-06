Vejarbejde på Ringgaden præger sommerferien

Der vil i perioden hele tiden være ét spor åbent i hver retning, og broen forventes at stå klar i uge 32.

På Vestre og Nordre Ringgade vil der i uge 27 og 28 blive lagt nyt slidlag på vejen. Arbejdet foregår mellem kl. 18 og kl. 06 mellem den 4. og den 15. juli, og den 3. juli bliver der arbejdet mellem kl. 07 og 18. Der vil hele tiden være ét spor åbent i hver retning.

På Silkeborgvej mellem Ringgaden og Dollerupvej bliver der i uge 31 og 32 lagt nyt slidlag mellem kl. 18 og 06.

For både Silkeborgvej og Vestre og Nordre Ringgade gælder det, at vejen vil være ujævn at køre på, da det gamle slidlag fræses af. Arbejdet er trukket lidt væk fra ejendommene langs vejen, så når slidlaget fræses af, skulle støjen være begrænset.