Danmark får meget mere grøn strøm – men udbygning af el-net skal gå hurtigere

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at Danmark og Europa skal være grønnere og samtidig være uafhængige af russisk energi. I 2030 er målet at firedoble produktionen af sol- og vindenergi og ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt. Derudover er ambitionen at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Alt sammen kræver det en markant udbygning af vedvarende energikilder i hele landet og borgmester Jacob Bundsgaard roser aftale om vedvarende energi, men han efterlyser mere handling, når det gælder om at udbygge elnettets motorveje i Østjylland og resten af Danmark.