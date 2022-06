Borgerne kan være med til at bestemme, hvordan fire millioner kroner skal bruges i deres lokalområde

Gennem de sidste otte år har Aarhus Kommune testet såkaldte deltagerbudgetter som metode til at give borgerne mulighed for at være med til at udvikle deres lokalområde, og evalueringer har vist, at metoden styrker demokratiforståelsen og skaber løsninger på lokale behov. Derfor har byrådet sagt ja til at bruge fire millioner kroner til at igangsætte flere lokale tiltag i oplandet.