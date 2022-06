I weekenden åbnede gågaden i Den Gamle By

Inspireret af Randers

Af samme årsag var Randersborgmester Torben Hansen ansvarlig for at klippe den røde snor.

»Nu er gågaden kommet på museum, for gågaden er bevaringsværdig og bærer et vigtigt vidnesbyrd om dansk byudvikling i 1960’erne samtidig med, at den også er en del af historien og fortællingen om udviklingen af det danske velfærdssamfund« lyder det fra Torben Hansen i en pressemeddelelse fra Den Gamle By.

Som en del af gågadeindvielsen, åbnede også en ny 70´er farve-og tapethandler, hvor et orange og brunt gulv med grønne reoler er nøje afstemt med farvekortet fra dengang.