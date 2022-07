Ferietip: Her er fem opskrifter, du kan lave (med børnene) i køkkenet

Muffins rummer et væld af muligheder, for de kan både laves i en sød version som cupcakes med topping og i en salt version aka madmuffins med ost/grøntsager/kød. Vælg, køb ind, og lad børnene veje ingredienser af (oplagt at øve lidt matematik her), røre ting sammen, fylde i forme og pynte.

Find f.eks. en opskrift på chokolademuffins hos Valdemarsro.

