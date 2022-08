24/08/2022 KL. 20:15

Gennem en årrække gjorde Svend Aage Johansens hænder underværker i Aarhus

Massøren, der var kendt som Snaps, havde en livlig fantasi. Historierne blev ikke dårligere med årene, men nogle af de mere kulørte beretninger – som den om prinsen, der var kunde – mente han faktisk at have dokumentation for.