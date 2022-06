Efter pres fra kommuner overvejer Midttrafik at sætte en stopper for spilreklamer

Måske er spilreklamer på busser, der kører rundt på de midtjyske veje snart fortid.

Bestyrelsen i Midttrafik besluttede fredag på et møde at gå videre med sagen om, hvorvidt der skal indføres forbud mod reklamer for pengespil på trafikselskabets busser.

Det sker, efter en række kommuner i Midttrafiks område har henvendt sig til trafikselskabet med ønsket om at indføre forbud mod reklamerne.