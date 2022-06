32-årig sigtet for trusler på livet

Østjyllands Politi fremstillede fredag en 32-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han sigtes for trusler på livet og trusler mod polititjenestemænd. Torsdag kl. 12.59 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en aggressiv mand gik rundt på Langkærvej i Tilst med en kniv, og at han havde været truende over for en lærer og nogle skoleelever fra en 9. klasse, der var på udflugt i området, oplyser politiet i døgnrapporten.