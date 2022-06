Skabte utryghed med stenkast

Stoffer: Østjyllands Politi fik onsdag kl. 21.45 en anmeldelse om, at en 30-årig mand gik nøgen rundt og kastede med sten i et kvarter i en lille by tæt på Solbjerg. Den 30-årige talte usammenhængende, råbte og skabte stor utryghed blandt flere beboere. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf den 30-årige, der havde fået tøj på i mellemtiden. Han virkede dog stadig opfarende, og han blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen. Under visitationen af ham fandt betjentene en mindre mængde kokain, som han blev sigtet for at besidde, fremgår det af døgnrapporten.