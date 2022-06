38-årig mand anholdt efter tasketyveri

Tyv: En 63-årig kvinde kontaktede onsdag kl. 7.04 politiet, da hun havde fået stjålet sin taske på et hotel på Banegårdspladsen i Aarhus C. Ifølge kvinden sad hun og spiste brunch på hotellet og havde kort efterladt sin taske, mens hun gik op til buffeten. Da hun kom retur til bordet, var tasken væk. Både hun og en medarbejder på hotellet havde dog bemærket en mistænkelig mand på stedet, og de skyndte sig ud på gaden, hvor de lige nåede at se selvsamme mand cykle afsted med den 63-åriges taske. En patrulje kørte rundt i området og kort efter fandt de frem til en 38-årig mand, der svarede nøje til signalementet på tasketyven, som i øvrigt også var blevet filmet på hotellets overvågning. Den 38-årige havde ikke tasken på sig, men han blev anholdt og sigtet for tyveri, fremgår det af døgnrapporten.