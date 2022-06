Legede rundt med hardballpistoler og skabte utryghed

Flere patruljer kørte til området og de traf hurtigt de fire unge mænd, som blev anholdt på stedet. Det viste sig, at pistolerne ikke var ægte, men at der var tale om hardballpistoler. Mændene, der er i alderen 21-22 år, er foreløbigt sigtet for trusler ved at have fremkaldt frygt for andres liv og helbred, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.