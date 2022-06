Færdselsindsats i det vestlige Aarhus gav 25 sigtelser

Kørsel: Onsdag eftermiddag var betjente fra Østjyllands Politis færdselsafdeling en tur i det vestlige Aarhus, og det kom der flere sager ud af. En af færdselsafdelingens civile motorcykler var kun lige kørt ind i område, da han kørte efter to motorcross cykler, som førerne hurtigt fik smidt fra sig, hvorefter de stak af. Det viste sig at de to motorcross cykler fra stjålet.