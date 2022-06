Det er efterhånden 24 år siden, Rammstein første gang foldede sit grænseoverskridende totalteater ud foran et dansk publikum. Dengang var det stadig et fåtal, som kunne se meningen med galskaben, og en anmelder ved en af landets store aviser anbefalede efterfølgende bandet at droppe alle effekterne og koncentrere sig om musikken.