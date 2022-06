Parkeringspladser fjernes til fordel for træer og blomster

»Det er vigtigt, at vi skaber mere af det Aarhus, vi holder af. Både Vesterbro Torv og Fredens Torv har et stort, uforløst byrumspotentiale, og det er det, vi nu forsøger at få frem ved at omdanne gadeparkering til fordel for initiativer, der kan skabe liv, oplevelser og smil på læben,« siger rådmanden i meddelelsen.

Han peger på, at der i takt med at indbyggertallet i byen stiger bliver et øget behov for rekreative byrum og mere bynatur. I første omgang er det et forsøg, men hvis det bliver en succes, kan der blive tale om permanente løsninger, siger Steen Stavnsbo.