Grønt museum vandt nordisk pris

»For mit eget vedkommende var det en kæmpe oplevelse at møde de andre nominerede fra hele Norden. Altså, når man går all in på at producere grønt og tomater i vertikal farming på Grønland, så hver enkelt lille tomat ikke skal flyves ind, så er man altså lidt vild og meget kreativ - og det giver håb for menneskeheden. Og de vandt ikke engang i deres kategori,« siger direktøren, der også hæfter sig ved, at Danmark kunne rejse hjem med tre af de syv priser, der blev uddelt mandag.

Udover Det Grønne Museum, så vandt nemlig også to andre danske repræsentanter: JunkFood i kategorien ”Nordisk mad til mange” samt Frederiksdal kirsebærvin i kategorien Nordisk råvareproducent.

Den nok største ildsjæl og markante skikkelse i Madens Hus er Det Grønne Museums madhistoriker Bettina Buhl, der var forhindret i at deltage i Oslo. Også for hende er pris og hæder et kæmpe skulderklap.