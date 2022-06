»Det var en vanvittig oplevelse. Det er helt sikkert noget, som jeg vil huske resten af mit liv.«

Ordene falder prompte fra den danske sprinter Kojo Musah her knap et år efter, at han deltog i de olympiske lege i Tokyo. Han kan stadig få øjeblikkelige kuldegysninger, når han tænker tilbage på den lørdag eftermiddag i slutningen af