Solbjerg IF får millioner til nyt idrætscenter

Drømmen om en stor udvidelse af Solbjerg Idrætscenter er rykket et stort skridt nærmere, efter Salling Fondene mandag gav tilsagn om en donation på 5 mio. kr. til projektet.

»Det er en stor glæde for os, at vi får denne donation. Vi ser donationen som en blåstempling af vores projekt, men også af det behov vi oplever i Solbjerg for flere og bedre faciliteter til at mødes i byen og dyrke idræt og fællesskab. Vi glæder os over at have Salling Fondene med ombord i projektet, og vi kan ikke vente med at realisere udvidelsen af vores idrætsfaciliteter til glæde for både by og opland omkring Solbjerg,« siger formanden for styregruppen, Stence Louise Ravn, i en pressemeddelelse.