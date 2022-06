Stort set dagligt må Præhospitalet i Region Midtjylland tage et antal østjyske ambulancer ud af beredskabet.

Der er ganske enkelt ikke personale til at bemande dem, forklarer præhospitalsdirektør Henning Voss, Region Midtjylland. Han skønner, at der mangler omkring 45 reddere for at nå den nødvendige bemanding på 450 ambulancefolk.