26-årig stjal pung og fornærmede politiet

En patrulje gennemså butikkens videoovervågning, og betjentene fik hurtigt mistanke om, hvem gerningsmanden kunne være. Betjentene kørte hen til en nærliggende adresse, hvor de fandt den formodede gerningsmand, en 26-årig mand, der blev anholdt og sigtet for tyveriet.

Betjentene fandt også den 77-årige mands pung, kreditkort og de pengesedler, der havde ligget i pungen. Det hele blev efterfølgende leveret tilbage til rette ejer.

I forbindelse med anholdelsen gjorde den 26-årige mand stor modstand og truede betjentene verbalt. Han blev derfor også sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for trusler mod polititjenestemand.