57-årig bilist sigtes efter episode på parkeringsplads

Vidner forklarer at manden dyttede flere gange, standsede op og spærrede vejen for en bil, hvorefter han pludselige accelererede og kørte frem mod fortovet, hvor en 41-årig mandlig fodgænger måtte springe til siden og om bag en lygtepæl for ikke at blive ramt.

Herefter accelererede den 57-årig mand igen og kørte direkte hen mod en anden bil, ført af en 36-årig mand, der hurtigt måtte bakke op over et helleanlæg for at komme væk.

Den 57-årige mand kørte herefter fra stedet, men blev kort efter anholdt i sit sommerhus, hvor hans bil også befandt sig, oplyser politiet.