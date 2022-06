27/06/2022 KL. 19:00

Kommunal chef var med i arbejdet med jobbeskrivelsen. Nu har han selv fået jobbet

Aros har med Erik Balch Frisgaard fået en ny direktør for HR, økonomi og administration. Han er lige nu økonomi- og personalechef i Center for Økonomi og Personale under Kultur og Borgerservice.