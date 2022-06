Fællesrådet til Bundsgaard og Stavnsbo – er alle forslag til Pier 3 velkomne?

I og resten af byrådets politikere ved, at vi i Fællesrådet har haft en park på Pier 3 som vores væsentligste mærkesag siden rådets oprettelse i 2016. Vi har gang på gang skrevet om, hvorfor vi tror på, at en park på Pier 3 kan blive et stort aktiv for Aarhus, og vi holdt så sent som i 2021 et vælgermøde, hvor parkvisionen på tværs af partifarve blev rigtig godt modtaget. Over 3.200 borger har indtil nu bakket op om visionen med en underskrift, ligesom alle midtbyens fællesråd bakker op.

Det, vi har bedt jer politikere om, er, at de økonomiske konsekvenser ved at gå fra byggeri til en park med de muligheder, den kan give byen, afdækkes. Vi ved, at der er et kæmpe behov for at skabe en ny type by, hvor kvalitet gøres op i andet end etagemeter. Vi ved, at der i Aarhus centrum mangler plads til natur, kultur og sportsfaciliteter, f.eks. til de store sejlsportsstævner, der for alvor er ved at blive et vartegn for byen. Byen har brug for, at der iværksættes en økonomisk analyse af, hvad det vil koste at sætte Pier 3 fri, og hvad Aarhus ville kunne få i stedet.