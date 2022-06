Mand i kritisk tilstand efter fald fra stige

Faldulykke: Lørdag kl. 22:54 kom en 53-årig mand fra Ebeltoft alvorligt til skade, da han af ukendte årsager faldt ned fra en stige og ramte et betonunderlag 4 meter nede. Den 53-årige var i færd med istandsættelse af sit sommerhus, da ulykken indtraf. Han er kørt til Skejby sygehus, hvor han behandles. Hans tilstand betegnes som kritisk. Nærmere undersøgelser skal nu forsøge at finde årsagen til ulykken, og Østjyllands politi har ikke yderligere oplysninger for nuværende, fremgår det af døgnrapporten.