Tværpolitisk alliance ønsker gigantisk energiinvestering i Silkeborg

Skal Silkeborg Kommune levere sit bidrag til den grønne omstilling, så skal der ske et markant gearskifte i kommunens andel af vedvarende energi. Det er det klare signal fra fem politikere – fra fire partier – der har stillet forslag om en “energi-ø” til lands.

Altså, ét sted i kommunen, hvor man etablerer vindmøller, solceller og andre kilder til vedvarende energi. Det er oprindeligt et forslag fra KL og pensionskasserne, der skal sikre, at der leves op til regeringens vision om at firedoble den vedvarende energi til lands. Håbet er, at der etableres 10-15 “øer” rundt i landet.