Nu får Aarhus Ø sin første park, men beboerne håber stadig på mere grønt

Der er lagt op til fest, når Aarhus Ø endelig får et grønt område.

Søndag markerer Aarhus Kommune indvielsen af parken på Pier 2 med taler fra borgmester, rådmand og stadsarkitekt.

Hos Fællesrådet for Aarhus Ø glæder man sig over udsigten til, at beboerne kan tage det nye areal i brug, men de drømmer også stadig om mere og peger på en stor, tom plads lige ved siden af.