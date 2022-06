Specialpatrulje fandt stoffer i to lejligheder

Under ransagningen fandt betjentene noget hash, nogle THC-bolsjer samt indikationer på, at der også havde været kokain på stedet. En 24-årig mand, der var bekendt til ham, der stod som lejer af lejligheden, erkendte, at stofferne tilhørte ham, og han blev derfor sigtet for narkobesiddelse.

Det fortæller døgnrapporten fra Østjyllands Politi, der også beretter om en lignende hændelse lidt senere på torsdagen.

For klokken 20.36 var specialpatruljen også forbi en adresse i Aarhus N, hvor de havde mistanke om, at der blev opbevaret og solgt narkotika. Da der ikke var nogen personer i lejligheden, blev den 23-årige kvindelige beboer kontaktet telefonisk og gjort opmærksom på, at politiet ville ransage stedet.