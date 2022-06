Karkirurgerne skal systematisk og ud fra ensartede kriterier granske behandlingsforløbene ved at gennemgå journaler. I de tilfælde vurderingen bliver, at der kan være mulighed for at søge erstatning, vil patienterne - via e-post eller brev - få besked om, at de bør overveje at søge erstatning.

I de sager, der anmeldes, vil Patienterstatningen tage stilling til, om patienten er berettiget til erstatning eller ej, oplyser Region Midtjylland, som tilføjer, at den har været i tæt dialog med Patienterstatningen om den planlagte gennemgang af benamputerede patienters behandlingsforløb.

Antallet af forløb, der skal gennemgås, kan vokse. Ud over gennemgangen af de ca. 1.580 karkirurgiske patienter, skal karkirurgerne også gennemgå en stikprøve på 25 forløb, hvor patienter ikke har haft karkirurgiske forløb eller været henvist til karkirurgi før amputation. Det er for at afklare, om det kan lade sig gøre ud fra journalerne at afklare deres mulighed for at få erstatning. Hvorvidt disse patientforløb skal omfattes af gennemgangen tages der således først stilling til på baggrund af stikprøven på de 25 forløb, oplyser Region Midtjylland.