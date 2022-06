To sigtet for at forstyrre den offentlige orden

Torsdag ved 20-tiden var betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje i området omkring Fakta på Kappelvænget i Aarhus V, da de blev opmærksomme på en mand på el-løbehjul, som de gerne ville tale med. Manden blev råbt an, men reagerede ved at stikke af fra betjentene, fortæller døgnrapporten.

En 26-årig mand på et andet el-løbehjul råbte efter manden, at han skulle skynde sig at køre væk, så han ikke blev stoppet af politiet. Den 26-årige blev ved med at råbe op, og han endte derfor med at blive sigtet for at forstyrre den offentlige orden.