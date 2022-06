»Søndervangskolen har været udsat for en form for hetz, hvor den brede udlægning har været, at reglerne er blevet omgået i ond vilje. Det var forkert.«

Så klart udtrykker Eva Borchorst Mejnertz (S) sig, efter at JP Aarhus i løbet af ugen har beskrevet, hvordan en ny redegørelse fra kommunen har vist, at der på 14 aarhusianske folkeskoler