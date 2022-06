Den 18. juni 2022 er det et år siden, at Stefan Nymann blev påkørt, og familiens liv blev forandret for altid.

»Man kan mærke, det er i luften. Det er en særlig tid. Nu må vi se, hvordan vi skal klare dagen. Stefan og jeg har talt om, at det måske er sådan en dag, hvor man skal gøre lidt ekstra godt for sig selv,« lyder det fra Gitte Nymann.

2,6 mio. indsamlet til familien

Organisationen Thin Blue Line, der støtter tilskadekomne politifolk i dansk politi, har stået i spidsen for en indsamling til Stefan Nymann og familien. Indsamlingen lyder indtil videre på 2,6 mio. kr.

Og det har betydet alverden for familien, at folk har støttet op om dem, fortæller Gitte Nymann:

»Det er overvældende. Det er kæmpe, kæmpe stort den måde, vi er blevet båret i det her. Vores netværk, og særligt vores kirkefamilie, har støttet os hele vejen igennem. Men det med at opleve at mennesker, vi ikke kender, lever med os og vil os det bedste, det er så stort,« sagde hun.

Pengene fra indsamlingen er »møntet på livskvalitet til Stefan Nymann«, udtrykte hustruen.

»Det giver os mange muligheder, det er en stor sum penge, men vi har også et langt liv foran os. Stefan er kun 32 år. Det vigtigste for mig er at give ham nogle muligheder og give ham et indhold, hvis ikke han kan komme tilbage og være ”politier”, som er det, han allerhelst vil, så skal der været noget andet indhold i livet. Der skal laves nogle projekter, han kan være en del af til trods for de handicaps, han har,« sagde Gitte Nymann, der fortalte, at familien blandt andet planlægger at købe en terrængående kørestol, så Stefan Nymann kan komme ud i naturen uden at været begrænset af sine handicaps.