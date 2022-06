Der var Aarhus: I en kaffekop på Casablanca, ikk'ås

Et særligt stykke musik

Sammen med en række musikere, dirigenten Ole Faurschou og komponisten Gorm Askjær er hun ved at øve opførelsen af en helt ny symfoni, ”En Symfoni til Aarhus”, som er et særligt stykke musik til netop denne by.

Gerd Laugesen står sammen med dem, taler højt og tydeligt om sit fund ind over musikken, der fraserer over hendes ord og over de indtryk, hun sammen med komponisten Gorm Askjær har samlet ind ved at gå rundt i byen og tale med folk – fra byens hjemløse til byens borgmester – for at man gennem musikken kan høre byen og dens mange lyde.