Musikere skal forstærke Aarhus' samarbejde med Hamborg

Altonalen i Hamborg er en af Europas største kulturfestivaler og afvikles over 17 dage. Delegationen fra Aarhus vil benytte åbningen og det aarhusianske kulturfremstød til at knytte endnu tættere bånd til Hamborg, der med sine knapt 2 mio. indbyggere er en attraktiv partner.

»Hamborg er en oplagt samarbejdspartner inden for mange områder. Under besøget til åbningen vil vi blandt andet drøfte, hvilke muligheder der er for et øget samarbejde mellem Aarhus og Hamborg,« siger kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R).