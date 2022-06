Ved torsdagens retsmøde i byretten Aarhus blev en 21-årig mand kendt skyldig i bl.a. at have påkørt en betjent, hvilket førte til, at den unge betjent blev svært hjerneskadet. Efter skyldkendelsen fik først anklager og efterfølgende forsvarer mulighed for at præsentere, hvilken straf, de mener, at den 21-årige mand bør idømmes.