Doping og kokain fundet i Odder

Østjyllands Politis specialpatrulje aflagde onsdag formiddag en 27-årig mand et besøg på hans adresse i Odder, efter at Toldstyrelsen under en kontrol havde beslaglagt en pakke med hans navn og adresse på. I pakken lå der nemlig flere dopingpræparater, og det fik politiet til at besøge manden og ransage hans adresse.

I hans hjem fandt betjentene i følge døgnrapporten en del dopingmidler og flere salgsposer med kokain samt nogle tusinde kroner i kontanter.