Fire mænd sigtet for at ville bryde ind i hus

En patrulje fra Østjyllands Politi kørte i følge døgnrapporten natten til torsdag kl. 4.10 forbi et hus på Viborgvej i Voldby ved Hammel, og da de så en bil holde med et par døre åbne på vejen ud for ejendommen, besluttede de sig for at undersøge sagen nærmere.

I bilen sad en mand bag rattet og inde på grunden gik tre mørkklædte mænd rundt tæt på huset.