Kørte ind i hus og stak af til fods

En patrulje fra Østjyllands Politi ville natten til torsdag kl. 1.03 standse en bil i en rutinekontrol på Øster Allé i Ebeltoft. Men i stedet for at standse, satte manden bag rattet farten op og kørte med høj hastighed ad Kirkegade og videre ad Strandvejen med politiet bag sig.

Bilisten kørte tilbage ad Kirkegade og på hjørnet af Overgade mistede han kontrollen over sin bil og ramte ind i et hus. Herefter løb han fra stedet gennem nogle haver, og det lykkedes i første omgang ikke betjentene at få fat på ham.